Мнение: О полной и безоговорочной капитуляции

Сила солому ломит, – говорят в народе про такие ситуации. #Россия оказалась в одной из них. Причём самым, что ни есть, прямым действующим лицом.

Что ж, иногда приходится собирать в кулак всё мужество, чтобы взглянуть суровой правде в её строгие очи. Да, она неприглядна и даже неприятно. Однако особых вариантов нет. Приходится признавать очевидное поражение…

И признавать его сейчас приходится… объединённой Европе, которая уже много лет пытается и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Хочет призвать Россию «к ответу» и одновременно избежать негативных экономических последствий, с этим связанных. Но так не бывает. В итоге приходится капитулировать.

Европейский союз не имеет в своем арсенале инструментов, которые позволят заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

Комментируя заявления выступавших перед ним членов Европарламента, которые говорили о необходимости заморозить «Северный поток — 2» и отключить Россию от SWIFT, Жозеп Боррель заметил, что SWIFT является частной международной организацией, поэтому у #ЕС нет компетенции в этом вопросе. «А вот «Северный поток» — это противоречивая тема. Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии Евросоюза. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», – подчеркнул глава европейской дипломатии.

В переводе на понятный любому россиянину язык образов это означает, что нет у них методов против Кости Сапрыкина ©. И вся «надежда» на помощь извне. Но Соединённые Штаты, в общем, тоже не горят влезать в игру, рискуя и так натянутыми отношениями со своими союзниками на европейском континенте.

С другой стороны, является ли эта европейская капитуляция победой России? Разве что пирровой.

Если «Северный поток — 2» в конечном счёте заработает, то Брюссель сможет выставить требования, согласно которым газопровод должен будет работать «прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля», – заявил Жозеп Боррель. Собственно, такие требования уже выставляются – по недескриминационному допуску к трубе сторонних поставщиков и по 50%-й квоте для «Газпрома». Из-за чего окупаемость второй ветки газопровода отодвигается даже не на 50 лет, а куда-то в XXII век. Притом что уже к середине текущего потребность в российском газе для ЕС радикально снизится из-за жёстких планов по декарбонизации экономики Старого Света.

Естественно, издержки лягут на российское население. Но это будет потом. А пока ведь можно торжествовать и упиваться победой?

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