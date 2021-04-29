Суд в Перми приговорил росгвардейца к 14 годам колонии

…за изнасилование 11-летнего мальчика.

Пермский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима сотрудника Росгвардии Сухроба Ерова, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Об этом «Новой газете» рассказали в «Зоне права».

По версии следствия, 24-летний лейтенант Росгвардии и начальник продовольственной службы войсковой части № 3411 в сентябре прошлого года приехал в Пермь в отпуск. В один из дней он притворился, что ему нужна помощь, подозвал на улице 11-летнего мальчика и показал ему свой половой орган. На этом издевательства над ребенком не закончились.

Через несколько часов росгвардец проник в квартиру мальчика, где он жил со своей матерью — инвалидом III группы. Он попытался изнасиловать женщину, однако на крики выбежал ребенок и вступился за мать, сказав, что выполнит любое желание мужчины, если тот ее отпустит. В итоге силовик отвел ребенка в деревянную пристройку и надругался над ним.

Суд рассматривал дело правоохранителя в закрытом режиме и обязал его выплатить пострадавшему млн рублей штрафа. Свою вину осужденный признал частично.

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