Стефанчук: За два года Зеленский изменился. И мне кажется, он стал меньше улыбаться

Журналисты отметили, что 21 апреля исполнилось два года со дня второго тура выборов, где Зеленского избрали президентом.

“Что в нем изменилось за два года? Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень. И мне кажется, что, к сожалению, он стал меньше улыбаться”, – сказал Стефанчук.

По его словам, “никто не предрекал ни “ковидних” проблем, ни каких-то вещей, связанных с активизацией Российской Федерации во всех направлениях”.

“Неправильно было бы списывать все на это. Но мы тоже должны быть честны: этого никто не предвидел. Возможно, если бы не эти две вещи, то и страна мечты, которую мы рисовали вместе, воплощалась бы гораздо быстрее”, – добавил Стефанчук.

Контекст:Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года он набрал 73,22% голосов избирателей.

До этого он работал художественным руководителем основанной им студии “Квартал 95”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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