 

Умер американский астронавт Коллинз – участник первой миссии на Луну

29.04.2021, 1:50, Новости дня
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Они отметили, что в последние годы жизни Коллинз боролся с раком.

“Последние дни он провел мирно, рядом с семьей”, – говорится в сообщении.

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz

— Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

Коллинз родился в Риме, в семье военного атташе. В 1952 году закончил военную академию США. Служил в ВВС, был пилотом истребителя.

В 1962-м году Коллинз подал заявку на вступление в отряд астронавтов, его отобрали со второй попытки.

В июле 1966 года он совершил первый космический полет в составе миссии “Джемини-10”, Коллинз стал 17-м американцем, побывавшим в космосе. Он был первым человеком, который совершил два выхода в открытый космос за одну миссию.

Спустя три года Коллинз полетел на Луну в составе экипажа “Аполлона-11”, в качестве командира Нила Армстронга и Базза Олдрина. Пока Армстронг и Олдрин совершали посадку на поверхность Луны, Коллинз оставался на орбите, на командном модуле.

В 2009 году он был награжден высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса.

Контекст:Первая высадка человека на Луну была осуществлена США 21 июля 1969 года в рамках программы “Аполлон”. Добравшись до спутника Земли за восемь дней, астронавты Армстронг  и Олдрин установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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