Умер американский астронавт Коллинз – участник первой миссии на Луну
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Они отметили, что в последние годы жизни Коллинз боролся с раком.
“Последние дни он провел мирно, рядом с семьей”, – говорится в сообщении.
Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz
— Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021
Коллинз родился в Риме, в семье военного атташе. В 1952 году закончил военную академию США. Служил в ВВС, был пилотом истребителя.
В 1962-м году Коллинз подал заявку на вступление в отряд астронавтов, его отобрали со второй попытки.
В июле 1966 года он совершил первый космический полет в составе миссии “Джемини-10”, Коллинз стал 17-м американцем, побывавшим в космосе. Он был первым человеком, который совершил два выхода в открытый космос за одну миссию.
Спустя три года Коллинз полетел на Луну в составе экипажа “Аполлона-11”, в качестве командира Нила Армстронга и Базза Олдрина. Пока Армстронг и Олдрин совершали посадку на поверхность Луны, Коллинз оставался на орбите, на командном модуле.
В 2009 году он был награжден высшей наградой США – Золотой медалью Конгресса.
Контекст:Первая высадка человека на Луну была осуществлена США 21 июля 1969 года в рамках программы “Аполлон”. Добравшись до спутника Земли за восемь дней, астронавты Армстронг и Олдрин установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта.
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