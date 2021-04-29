Как выбрать куличи, яйца и творог на Пасху: рекомендации специалистов

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору продуктов к празднику. При выборе яиц следует обратить внимание на дату их сортировки. Внешний вид продукта не должен внушать подозрений. Специалисты напомнили всем, кто отмечает Пасху в 2021 году: качественные яйца имеют равномерный окрас и правильную форму; на скорлупе не должно быть никаких повреждений, следов перьев и крови.

Еще одним популярных продуктом для праздника является творог. Хороший творог всегда белого цвета и имеет немного кисловатый запах. Если же продукт имеет желтый цвет, то это означает, что он испортился. Консистенция творога должна быть мягкой и однородной. В ведомстве добавили, что нежирный творог может содержать сыворотку в небольшом количестве.

Главным угощением на Пасху в 2021 году станет кулич. Эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на дату его производства и сроки годности. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, то это говорит о том, что продукт испорчен. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на пасхальном куличе не должны быть подгоревшие места и пустоты.

Ранее пищевой химик Сергей Белков рассказал, как сделать так, чтобы Пасха в 2021 году не обернулась проблемами со здоровьем. По его словам, яйца нужно красить только пищевыми красителями. Обычные краски и цветные фломастеры могут попасть в продукт и нанести серьезный вред организму.