 

Прирост числа заболевших COVID-19 в России снизился

29.04.2021, 1:46, Разное
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В оперативном штабе рассказали, что диагноз поставили 7 848 россиянам. 13,7% из них не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели и покинули больницы 8 420 человек, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 387 пациентов.

Первая пятерка регионов с наибольшим приростом заразившихся не изменилась. Лидером вновь стала Москва (1 840 случаев). За ней идут Санкт-Петербург (723 случая), Московская область (612 случаев), Ростовская область (228 случаев) и Самарская область (179 случаев).

Общее количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 4,78 миллиона. Победили болезнь 4,41 миллиона граждан. Жертвами COVID-19 стали 109,3 тысячи человек. Россия по-прежнему занимает пятое место в мире по числу заразившихся.

С 18 января этого года в стране началась масштабная вакцинация. Россиянам доступны три вакцины – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. Эти препараты уже доказали свою безопасность и эффективность. Также сейчас идет регистрация четвертой вакцины – “Спутник Лайт”.

Накануне был обнародован список стран, которые лучше всего справляются с пандемией. Первое место занял Сингапур, где уже привито 20% населения. На второй и третьей строчках оказались Новая Зеландия и Австралия с 19% и 3,7% прошедших вакцинацию соответственно.



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