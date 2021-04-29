Среди сделавших аборт женщин в Японии около 8% решились на этот шаг из-за COVID-19



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В опросе участвовали 1965 японок, которые обратились в 178 медицинских учреждений с намерением сделать аборт, сообщила газета The Japan Times. Из них 152 пациентки или 7,7% сообщили медикам о том, что их решение напрямую связано с пандемией. Большинство из них (46 женщин) находятся в возрастной группе 25-29 лет и 20-24 года (35 пациенток).

Когда этих женщин попросили назвать конкретные причины, которые подтолкнули их к этому выбору, 87 сообщили, что вынуждены сделать аборт из-за потери работы своего партнера или снижения его дохода. Еще 74 признались, что сами столкнулись с падением ежемесячного дохода или безработицей. 42 пациентки сказали, что боятся заразиться коронавирусом во время беременности. Авторы исследования подчеркнули, что как минимум 152 женщин могли бы родить, будь у них экономические ресурсы для содержания себя и ребенка.

При этом ни одна пациентка не сообщила о прерывании беременности из-за домашнего насилия, со всплеском которого столкнулась Япония и многие другие страны после введения ограничения из-за COVID-19.

«Поскольку коронавирус, как правило, сильнее влияет на людей с низкими доходами, необходимо принять меры для поддержки этих женщин, такие как улучшение систем консультирования и предоставление финансовой помощи», — цитирует газета авторов исследования.

Ранее канадские ученые выяснили, что во время пандемии уровень тревожности среди матерей увеличился почти вдвое. Из 1,3 тысячи участниц опроса о симптомах депрессии сообщили в среднем 35% матерей детей школьного возраста, в то время как до 2020 года распространенность этого психического расстройства не превышала 19%. У 31% женщин ученые выявили клинически значимые симптомы тревожного расстройства.

Ключевым фактором ухудшения психического здоровья авторы исследования считают дополнительную нагрузку, связанную с необходимостью заниматься дистанционным обучением детей и одновременно работать из дома, выполняя домашние обязанности. Большинство матерей сообщили о том, что им трудно соблюдать баланс в ежедневных заботах, и в этой группе был отмечен самый высокий уровень ухудшения психического здоровья: 40% сообщили о депрессии, 35% жаловались на хроническую тревогу.