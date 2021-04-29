Партия пенсионеров встала на защиту обвиненного в халатности врача из Татарстана

Региональное отделение Партии пенсионеров в Татарстане заявило о намерении отстаивать права врача-нарколога Натальи Евдокимовой, ранее арестованной по статье УК РФ «Халатность».

Отмечается, что 29 марта Евдокимова отказала в госпитализации в психиатрический стационар Зеленодольска 87-летнему инвалиду III группы Михаилу Тимохину. На госпитализации настаивал внук, поскольку, со слов родственника, пенсионер угрожал покончить с собой и взорвать свою квартиру в жилом доме в Зеленодольске с помощью бытового газа.

«После врачебного осмотра Тимохина правовых оснований для помещения его в психиатрическую больницу обнаружено не было. Тем не менее, трагедия все же произошла: в результате взрыва газа погиб он сам сам, его соседка, пятеро жильцов дома были ранены, а семь квартир разрушены. После этого Наталья Евдокимова была задержана и помещена под домашний арест. Местные СМИ писали, что за полгода до случившегося Михаил Тимохин похоронил сына, потом жену и, по словам родных, находился в состоянии депрессии», – говорится в сообщении на сайте партии.

В апреле Верховный суд Татарстана все же отменил домашний арест 53-летней заведующей отделением медико-социальной реабилитации Евдокимовой, так как у нее было подтверждено серьезное заболевание, которое предусматривает регулярный прием препаратов, а сидя взаперти дома у нее не будет возможности дойти до аптеки.

В Партии пенсионеров отметили, что эксперты Минздрава Татарстана пояснили, что врач не могла госпитализировать Тимохина, так как это возможно только в том случае, если пациент своими высказываниями, поведением, действиями, симптоматикой представляет непосредственную опасность для себя и окружающих. «Иными словами, для принудительной госпитализации необходимы признаки тяжелого психического расстройства. Таким образом врач, основываясь только на словах близких, не имела права госпитализировать пенсионера», – сказано в сообщении.

По информации врачей, такие ситуации, когда родственники настаивают на принудительной госпитализации больного, а врач не находит для этого оснований, в Татарстане периодически случаются. Каждая такая история детально изучается специалистами, после чего делаются выводы.

В свою очередь председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что взрыв в жилом доме Зеленодольска может привести к изменению порядка принудительного лечения. Глава ведомства поручил подчиненным вновь обратить внимание на проблемы совершения общественно опасных деяний лицами, страдающими психическими заболеваниями.

«Партия пенсионеров напоминает, что похожий случай произошел в феврале 2016 года в Астрахани. Врач Ольга Андронова принудительно госпитализировала пожилую женщину по заявлению её дочери: она жаловалась, что мать несколько лет ведёт себя неадекватно, конфликтует, угрожает. Спустя 10 часов медкомиссия пришла к выводу, что пациентка не опасна, её выписали. Женщина написала заявление в СКР, в результате против Андроновой было возбуждено уголовное дело. Весной 2018 года врач получила условный срок в 2 года. Чуть позже приговор был отменен, судимость погашена, но Андронова должна выплатить заявительнице 500 тысяч рублей компенсации», – добавили в партии.

«Оба случая показывают правовую коллизию, которая ставит медиков под угрозу потери свободы. Против чего выступает региональное отделение Партии пенсионеров в Татарстане. Мы будем защищать права Натальи Евдокимовой», – заключила Партия пенсионеров.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Зеленодольске произошел 29 марта, обрушились несколько квартир, погибли два человека.