 

Россия отправила в Индию второй самолет с медоборудованием для лечения COVID

29.04.2021, 1:26, Новости дня
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Второй самолет с экстренной гуманитарной помощью Индии для борьбы с коронавирусом отправился из подмосковного аэропорта Жуковский.

Военно-транспортный борт Ил-76 вылетел в Дели в 19.30 мск, сообщается на сайте аэропорта.

Напомним, ранее в среду в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью. Всего российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.

12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.



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