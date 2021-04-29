 

Вице-спикер парламента Молдавии: Санду пошла по пути Зеленского

29.04.2021, 1:26, Новости дня
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«Если в новом парламенте Майя Санду не сможет провести свое правительство, придется ей и следующий созыв распускать», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча, комментируя решение президента республики распустить высший законодательный орган.

«Президент Майя Санду идет по пути украинского президента Владимира Зеленского, который сразу же спровоцировал роспуск Верховной рады, чтобы получить большинство депутатов в новом созыве парламента», – отметил вице-спикер парламента Молдавии от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.

В среду Санду объявила о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов 11 июля.

Объявив о начале нового избирательного цикла, президент надеется консолидировать правые силы в рамках одной партии, которая должна стать доминирующей в парламенте нового созыва, отметил Батрынча. «Она, в частности, рассчитывает на тех избирателей, которые раньше голосовали за «Платформу «Действие и солидарность» бывшего вице-премьера и экс-мэра Кишинева Андрея Нэстасе. Все остальные формирования с правого фланга в парламент просто не попадают», – отметил зампредседателя парламента нынешнего созыва.

«У Санду, как резерв, есть «Наша партия» бизнесмена и мэра города Бельцы Ренато Усатого – это спойлер Партии социалистов, – подчеркнул Батрынча. – Партия Усатого активно продвигается прозападной, прорумынской прессой, чтобы он оттянул голоса у социалистов».

При этом вице-спикер, ссылаясь на данные соцопросов, полагает: прозападные силы, поддерживающие Санду, не получат большинство, достаточное для формирования кабинета министров, лояльного президенту. «А если и в новом парламенте Майя Санду не сможет провести свое правительство, придется ей и следующий созыв распускать», – заметил собеседник.

Напомним, что продолжающийся политический кризис в Молдавии вызван тем, что парламент (где Партия социалистов, поддерживающая экс-президента Игоря Додона располагает крупной фракцией в 37 мандатов) дважды не утверждал кандидатуры главы правительства, которые предлагала Санду. Президент обратилась в Конституционный суд, который в середине апреля разрешил ей распустить законодательный орган.

В минувшую пятницу Санду обвинила парламент в узурпации власти. Одновременно она обратилась за помощью к силовым структурам, включая спецслужбу СИБ (Служба информации и безопасности) дабы пресечь «попытки подрыва конституционного порядка и предотвратить возможную дестабилизацию в стране», отметила она.

Экс-президент, социалист Додон в ответ заявил, что за дестабилизацию в стране ответственна избранная пять месяцев назад Санду. Она «узурпировала власть в стране, чтобы получить больше мандатов на досрочных парламентских выборах», подчеркнул бывший глава государства. При этом он призвал Санду начать диалог, чтобы нормализовать ситуацию в республике и прийти к согласию.



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