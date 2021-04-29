ЕП утвердил внесудебное удаление террористического контента за час

Европейский парламент (ЕП) на проходящей в Брюсселе в гибридном формате сессии утвердил подготовленную Еврокомиссией (ЕК) норму об удалении из интернета террористического контента без решений суда в течение максимум одного часа после его обнаружения.

«Поправок не было внесено, поэтому данное положение во втором чтении утверждено без голосования», – приводит ТАСС заявление зампредседателя ЕП Евы Копач.

«Норма позволит сохранить жизни европейских граждан и имеет ключевое значение для нашей информационной безопасности», – сообщила в заключительном слове еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

После одобрения Европарламентом данные нормы должны быть в мае утверждены Советом ЕС, в этом случае их применение может начаться уже в 2022 году.

Напомним, в октябре 2015 года ЕК предложила мировым провайдерам провести «антитеррористическую чистку» интернета.