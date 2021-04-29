Пламя третьей волны

В Индии не успевают сжигать тела умерших от нового вида коронавирусной инфекции. Посмотрите эти фото.

Последние несколько дней в Индии сохраняется рекордный рост случаев коронавируса. 26 апреля число заболевших в стране составило 323 023, всего заразились вирусом почти 18 млн человек. По данным Reuters, в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от COVID-19. Крематории страны не справляются с количеством погибших.

Массовые похороны жертв COVID-19, Нью-Дели. 27 апреля 2021 год. Фото: ЕРА

Работник крематория во время похорон. Нью-Дели, 27 апреля 2021 год. Фото: ЕРА

Крематорий в Джайпуре, 26 апреля 2021 год. Фото: Himanshu Vyas/Hindustan Times via Getty Images

Родственники пациента, умершего от коронавируса, проводят последние обряды перед кремацией. Нью-Дели, 27 апреля 2021 год. Фото: Sonu Mehta

Перед кремацией. Нью-Дели, 27 апреля 2021 год. Фото: Amal KS / Hindustan Times via Getty Images

Урны с прахом находятся в морге пока их не заберут родственники умерших. Фото: Sunil Ghosh / Hindustan Times via Getty Images

Рабочие строят за пределами крематория новые платформы для кремации погибших. На кладбищах и в крематориях Нью-Дели не хватает мест. 27 апреля, 2021 год. Фото: Amarjeet Kumar Singh / Anadolu Agency via Getty Images

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