Турция заказала 50 млн доз российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

Он отметил, что первые поставки препарата ожидаются в мае, так как Турция пытается ускорить процесс вакцинации в стране.

Коджа подчеркнул, что процесс выдачи разрешения на экстренное использование российской вакцины “Спутник V” находится на завершающем этапе.

Глава минздрава также добавил, что “были переданы технологии для производства вакцины в Турции”.

26 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о сотрудничестве с фармацевтической компанией Viscoran İlaç по производству в Турции препарата “Спутник V”.

Контекст:14 января в Турции началась кампания по вакцинации граждан. Первоначально их прививали препаратом китайской компании Sinovac, но недавно начали вводить вакцину Pfizer/BioNTech, сообщает Hürriyet Daily News.

По данным министерства здравоохранения страны, на 00.31 29 апреля вакцину от COVID-19 получили более 22,32 млн человек: одну дозу препарата – около 13,58 млн, а две дозы – 8,74 млн пациентов.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 27 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 62 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Турция занимает пятое место в мире по числу заражений коронавирусом, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. За все время пандемии в стране подтвердили около 4,75 млн случаев заражения. Умерло от COVID-19 почти 39,4 тыс. человек, выздоровело 4,2 млн пациентов.

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