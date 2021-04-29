 

Москвичи получили около тысячи дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников

29.04.2021, 0:50, Разное
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С 20 по 26 апреля в дистанционном формате проходила Международная Менделеевская олимпиада по химии. Российские школьники завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Пятеро призеров – из Москвы.

Также столичные школьники отличились на ВсОШ по английскому языку. Четверо учащихся из Москвы набрали наибольшее количество баллов, поэтому они были признаны победителями в своих параллелях. Вообще на счету городской сборной 14 дипломов победителей и 52 диплома призеров.

Учащиеся 9-11 классов боролись за победу в нескольких турах. Им дали задания, посвященные социокультурным вопросам, на понимание устного и письменного текстов, а также лексико-грамматические тесты. Школьникам нужно было показать навыки не только письменной речи, но и устной.

На Всероссийской олимпиаде школьников по математике, заключительный этап которой проходил в Тюмени с 16 по 22 апреля, победу одержали семь московских школьников. Призерами стали 62 учащихся из столицы.

ВсОШ по технологии проводилась в Санкт-Петербурге с 19 по 24 апреля. В конкурсе было две номинации – “Культура дома, дизайн и технологии” и “Техника, технологии и техническое творчество”. Шесть школьников из Москвы стали лучшими и забрали дипломы победителей.

“По итогам прошедших финалов на счету команды Москвы — тысяча дипломов победителей и призеров. Это отличный результат, мы очень гордимся достижениями москвичей”, – сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.



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