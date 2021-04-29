Около трети врачей в РФ чувствуют постоянный страх при работе с наркотическими препаратами



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Компания «Медицинские технологии» с помощью сервиса «Справочник врача» провела опрос 2031 врача-специалиста о том, с какими сложностями приходится сталкиваться при работе с наркотическими обезболивающими и психотропными веществами. Результаты показали, что деятельность более половины респондентов (52,5%) непосредственно связана с оборотом этих лекарств, еще у 25,5% она связана опосредованно.

26,9% сообщили о постоянном эмоциональном дискомфорте и страхе из-за возможных проблем, еще 38% испытывают такие чувства периодически. 23,1% признались, что время от времени сталкиваются с различными трудностями в указанном контексте. Чаще всего у врачей возникают неприятности из-за ошибок в ведении журналов учета (47,6%), постоянных проверок, в том числе без повода (22%), утерю препарата по недосмотру или неосторожности (8,2%). Еще 22,2% опрошенных признались, что ситуация настолько тяжелая, что выделить конкретную проблему как первоочередную очень сложно.

О случаях утери ампул от наркотических или психотропных препаратов сообщили 6,8% опрошенных, 9,2% приходилось хотя бы один раз случайно разбить полную ампулу. В подобных случаях чаще всего специалисты получали устный выговор от руководства (42,5%), однако 9,8% опрошенных приходилось объясняться с сотрудниками правоохранительных органов. Еще 30,5% респондентов признались, что просто списали разбитую или утерянную ампулу и никто об этом не узнал.

Большинство врачей (77,9%) считает, что улучшить систему работы с наркотическими и психотропными веществами можно только одним способом — через полный пересмотр и смягчение правил оформления документации учета таких препаратов. Еще 53,9% высказались за отмену уголовного преследования врачей за подобные ошибки, а 48,2% уверены в необходимости повышения грамотности самих медиков в этой стороне их деятельности.

Действующие правила учета оборота наркотических и психотропных средств в медучреждениях, контроль за которым осуществляют правоохранительные органы, эффективным считают лишь 0,8% опрошенных врачей. Еще 22,2% уверены, что контролировать эту деятельность должен Минздрав, 33,2% высказались за совместную работу органов здравоохранения и силовиков. В то же время 43,8% считают, что эти функции вполне можно возложить на руководство больниц.