 

Контактная группа не согласовала механизм контроля перемирия в Донбассе

29.04.2021, 0:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе, сообщила пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Заседание Контактной группы завершилось, как и ожидалось, без прогресса», – передает сообщение РИА «Новости».

Как рассказала порталу CXID.info пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь, проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%. «Обсуждение не ушло дальше первых двух пунктов проекта, при этом ни по одному из них компромисса достичь не удалось. Украина все так же пытается уйти от прямого взаимодействия с представителями республик, максимально пытаясь вовлечь в его реализацию СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ, чтобы затем переложить на них ответственность за отсутствие результата», – отметила Ковшарь.

По словам представителя луганской делегации, Киев уже с февраля не предоставляет гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате обстрелов украинскими силовиками. Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.

Напомним, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщал, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.

Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Руководитель “Электротяжмаша” будет временно отстранен от должности по собственной просьбе

31.08 / Белый дом: «Президент не поощряет даже малейшее насилие»

08.04 / В ФРГ назвали «принципиально положительным» предзаказ «Спутника V» Баварией

22.10 / Космический зонд BepiColombo пролетел вблизи поверхности Венеры

30.03 / Ляшко заявил, что система здравоохранения Украины пока что справляется с COVID-19: выдержит 24 тыс. новых больных ежедневно

12.01 / Ребенок и семеро взрослых погибли при пожаре в Екатеринбурге

19.08 / Билл Клинтон о Джо Байдене: «Он вернет все хорошее»

27.04 / В Петербурге суд продлил срок ареста обвиняемому в убийстве жены нефрологу

30.06 / Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

31.03 / “Просто офигенная!” Брежнева поделилась фото в купальнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика