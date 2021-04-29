Контактная группа не согласовала механизм контроля перемирия в Донбассе

Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе, сообщила пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Заседание Контактной группы завершилось, как и ожидалось, без прогресса», – передает сообщение РИА «Новости».

Как рассказала порталу CXID.info пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь, проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%. «Обсуждение не ушло дальше первых двух пунктов проекта, при этом ни по одному из них компромисса достичь не удалось. Украина все так же пытается уйти от прямого взаимодействия с представителями республик, максимально пытаясь вовлечь в его реализацию СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ, чтобы затем переложить на них ответственность за отсутствие результата», – отметила Ковшарь.

По словам представителя луганской делегации, Киев уже с февраля не предоставляет гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате обстрелов украинскими силовиками. Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.

Напомним, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщал, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.

Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.