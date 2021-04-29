Донецк обвинил Киев в подмене постоянного прекращения огня временным

упорно пытаются заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе введением временных перемирий, сообщила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова.

«Посредники в лице Российской Федерации предложили сегодня на уровне Контактной группы согласовать заявление о задействовании с завтрашнего дня координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении Никоноровой, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР

«Однако, украинские переговорщики, на словах заявив о поддержке такой инициативы, на деле предприняли все, чтобы сорвать согласование реально действенного документа, прибегнув к своим традиционным методам подмены формулировок таким образом, чтобы вновь заменить обязательства по соблюдению постоянного прекращения огня на непонятные временные перемирия», – подчеркнула Никонорова.

Глава МИД ДНР напомнила, что координационный механизм предусмотрен дополнительными мерами по контролю за перемирием от 22 июля 2020 года, однако действие такого механизма с осени прошлого года заблокировано украинской стороной.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.

Между тем полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.