ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, говорится в сообщении по итогам заседания руководства финансового регулятора.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции – целевых 2%», – приводит сообщение регулятора ТАСС.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 млрд долларов ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на 40 млрд долларов ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности. «Покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и обеспечивают финансовые условия, поддерживающие поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий», – добавил регулятор.

Кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономику, а риски для экономических перспектив сохраняются, считают представители регулятора США. Поэтому комитет продолжит следить за поступающей информацией касательно экономических перспектив и при необходимости готов скорректировать курс денежно-кредитной политики. «Оценка комитета будет зависеть от широкого спектра информации, в том числе от данных о состоянии здоровья населения, условий рынка труда, инфляции, а также от финансовых и международных событий», – пояснили в ФРС.

За действия по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали все члены комитета. Следующее заседание американского регулятора состоится 16 июня.

Напомним, 18 марта ФРС также сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. В марте 2020 года ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп призывал ФРС ввести отрицательную процентную ставку, однако финансовый регулятор отказался выполнять требование американского лидера.

Между тем 12 апреля ФРС США не исключила запуск цифрового доллара.