Курганский депутат от «Единой России» участвовал в охоте, где живого волка задавили снегоходом

Его исключили из партии.

Депутата Курганской областной думы от «Единой России» Дениса Хахалова исключили из партии за проявленную особую жестокость во время охоты. Информация об этом размещена на сайте партии.

В феврале 2021 года охотники переехали живого волка снегоходом и засунули ему ружье в пасть, после чего выложили видео с издевательствами в соцсети. Все это происходило в Свердловской области.

Депутат Хахалов на охоте. Фото из соцсетей

Znak.com со ссылкой проступившее в полицию заявление пишет, что в той охоте участвовали депутат Денис Хахалов, егерь Верхнетеческого охотхозяйства Ермека Сулейманова и еще несколько человек, которых правоохранительные органы пока не установили.

Заявление в МВД подал департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. В документе указано, что у охотников не было разрешения на отстрел волков с применением механических транспортных средств.

По информации Znak.com, у охотников могло быть незарегистрированное в Росгвардии гладкоствольное ружье. Депутат Хахалов подтвердил, что был на охоте, но заверил, что с документами у него все в порядке.

Депутат утверждает, что охотники сбили волка снегоходом, «чтобы он не кинулся, потому что он был подранок <…> Егеря его добили без выстрела».

Пресс-секретарь МВД Курганской области Елена Радеева пояснила «Новой газете», что проверка по заявлению была назначена незамедлительно, 26 апреля. Сегодня материалы проверки направлены в Следственный Комитет, поскольку фигурант дела — спецсубъект. СК не стал комментировать «Новой» перспективы возбуждения уголовного дела.

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В ноябре 2004 года в Курганском областном суде присяжные вынесли оправдательный приговор в отношении 27-летнего Дениса Хахалова (имя и дата рождения совпадают с данными депутата), обвиняемого в убийстве (ст. 104 УК) и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (222 УК). Хахалову и еще одному мужчине вменяли в вину расстрел четырех человек на автомобильной трассе в районе города Катайск.

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