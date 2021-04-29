 

Уволенный посол Украины в Австрии Щерба: Ротация плановая, никакой политики. Шести лет достаточно

29.04.2021, 0:00, Новости дня
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“Как сказали бы американцы, it has been a heck of a ride (“это было чертовски весело”. – “ГОРДОН”). В течение шести лет я имел честь отвечать за участок Украины под названием “Посольство в Республике Австрия”. Старался, чтобы за этот участок было не стыдно. Теперь некоторое время пойдет на прощание с австрийскими друзьями, подбор хвостов, открытие нового аудиогида, представление книги, упаковку вещей, и только после этого – on the road again (“снова в путь”. – “ГОРДОН”)”, – написал дипломат.

Он отметил, что “ротация плановая, никакой политики”.

“Шести лет достаточно. […] Это еще не отъезд, это еще не прощание. В дипломатии все не так быстро”, – заявил дипломат.

https://www.facebook.com/o.scherba/posts/10223284241867134

Контекст:Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Щербы 28 апреля.
Щерба занимал пост посла Украины в Австрии с 17 ноября 2014 года.
До этого дипломат работал в департаменте ЕС МИД Украины (2008–2009). В 2010–2013 годах Щерба был послом по особым поручениям МИД Украины. В 2013–2014 годах в качестве советника тогдашнего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова был участником переговоров с МВФ и ЕС по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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