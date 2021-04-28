 

В Калиниграде 68-летний пенсионер избил невесту стулом

28.04.2021, 23:56, Разное
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Запутанное преступление на почве страсти произошло в Калининграде. Все началось с того, что 68-летний местный житель отправился свататься к 70-летней знакомой. Судя по всему, обе стороны считали дело практически решенным. По крайней мере невеста заранее подготовила праздничный стол. Однако именно во время застолья и произошло крушение будущего этой семьи.

Жених и невеста не смогли найти общего языка в вопросах совместного быта. В результате Пенсионер избил свою избранницу стулом, передает Life.ru. Она же привлекла для защиты своего 25-летнего сына. Тот, хоть и был ранее судим, меньжеваться не стал, и вместо этого сломал агрессивному жениху ребра.

Обе стороны конфликта написали друг на друга заявление в полицию. В итоге были возбуждены сразу два уголовных дела.



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