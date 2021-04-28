 

Украина заминировала дома и дороги в Донбассе

28.04.2021, 23:56, Разное
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В Донецкой народной республике рассказали о наращивании минных заграждений на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Противотанковые мины были размещены в окрестностях города Марьинка, причем некоторые из них разместили буквально в 30 мерах от жилых домов, передает Общественная служба новостей. Подобный действия, уверены эксперты, могут нести в себе угрозу для мирных жителей региона.



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