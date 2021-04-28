Подборка сообщений Deutsche Welle (Германия)

SpaceX вместо “Союза”: космические пути РФ и Запада расходятся?

Для полетов к МКС жители США и европейцы пересели с российских космических кораблей на американские, РФ планирует свою станцию на орбите. Тесное сотрудничество может закончиться.

23.04.2021 Автор Роман Гончаренко

Старт корабля SpaceX, 23 апреля 2021 года

Для европейской космонавтики в пятницу, 23 апреля, наступила новая эра. После десятилетнего перерыва астронавт Европейского космического агентства ESA снова отправился к Международной космической станции (МКС) на борту американского космического корабля. Француз Тома Песке вошел в состав экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX, который доставит на МКС двоих американцев и японца.

Американский билет для европейских астронавтов

Йоханн-Дитрих Вёрнер

После окончания эксплуатации шаттлов в 2011 году доставку экипажей к МКС и обратно могла осуществлять только РФ на кораблях “Союз”. За это время Европа отправляла в среднем по два астронавта в год, каждый раз – по американской квоте. “Мы, европейцы, всегда летаем в космос с американским билетом, это нужно знать”, – рассказал DW бывший гендиретор ESA, немец Йоханн-Дитрих Вёрнер (Johann-Dietrich Wörner). – То есть мы платим за полеты США, но не наличностью, а бартером, мы предоставляем оборудование. Даже если мы летим на российском корабле “Союз”, мы летим с американским билетом, в этом особенность”.

В 2020 году США смогли вернуться к пилотируемой космонавтике, которой теперь занимается не национальное космическое агентство NASA, а частная компания SpaceX. В ближайшее время за ней собираются последовать другие. В отличие от трехместных “Союзов” корабль Crew Dragon может взять на борт до четырех человек, что расширяет возможности для международных экипажей. Ожидается, что осенью на американском корабле полетит еще один европеец – немец Маттиас Маурер (Mattias Maurer), для которого это будет первый полет в космос.

Немецкий астронавт сравнил SpaceX и “Союз”

Когда европейцы продолжат летать на российских кораблях – вопрос открытый. “Роскосмос” и NASA на момент сдачи материала на запросы DW не ответили. Следующий полет к МКС на “Союзе”, предположительно в октябре, впервые за долгое время будет чисто российским. Затем “Роскосмос” планирует снова возить космических туристов, как это было до 2009 года.

Вернув себе собственные возможности по отправке астронавтов на орбиту, NASA сокращает сотрудничество с “Роскосмосом”, но не прекращает его. Так, 9 апреля на “Союзе” к МКС снова полетел американец, хотя окончательное решение об этом полете было принято краткосрочно – за два месяца. США предлагают РФ бартер – обмен местами на кораблях. Ожидается, что в состав одного из ближайших экипажей Crew Dragon войдет российский космонавт Сергей Корсаков. По сути, это возвращение к практике, которая сложилась после окончания холодной войны – жители США и европейцы периодически летали на российских “Союзах”, а США брали в экипажи своих шаттлов российских космонавтов.

Маттиас Маурер

В любом случае, в рамках подготовки к полетам европейцы все больше времени проводят в США и все меньше – в России. В Звездном городке под Москвой они по-прежнему готовятся к работе на МКС, значительная часть которой была изготовлена в России. От некоторых бывших астронавтов можно услышать сожаление о том, что времени для общения и формирования дружеских связей с российскими космонавтами стало меньше.

Маттиас Маурер – один из первых европейцев, который знает российские и американские корабли. “Если “Союз” был создан более 50 лет назад, то ракетаSpaceX – современная разработка, – говорит немецкий астронавт. – Это можно сравнить с самолетом или автомобилем, которые были разработаны полвека назад, и современной техникой. Кораблем Crew Dragon можно управлять при помощи планшета – везде сенсорные экраны, на которых много настроек, там везде электроника. А в “Союзах” много вентилей, рычагов, кнопок”. Также, по словам Маурера, Crew Dragon – просторнее.

Россия планирует выход из проекта МКС

Тем временем, дни МКС как самого масштабного проекта международного сотрудничества в космосе сочтены. Станции, отметившей в 2020 году 20-летний юбилей, возможно, осталось работать считанные годы. На МКС уже участились поломки, а после 2024 года, когда истечет срок эксплуатации, российские эксперты прогнозируют резкое увеличение их числа. А это потребует увеличение расходов на ремонт.

МКС, фото из архива

На этом фоне не стало неожиданностью озвученное в середине апреля намерение российских властей выйти из проекта в 2025 году и начать создание новой собственной орбитальной станции. “Если РФ действительно намеревается выйти из проекта МКС, это было бы большим шагом назад”, – говорит бывший директор ESA Вёрнер. Он отмечает, что “еще не поздно”, и надеется, что “воля к сотрудничеству между Востоком и Западом возобладает”. Москва не исключает, что после консультаций с партнерами срок эксплуатации МКС может быть продлен до 2030 года.

Но судьба МКС – не единственный сигнал наметившегося отдаления между Россией и Западом в освоении космоса. Так, европейцы и жители США собираются вместе создавать станцию на орбите Луны (проект Gateway), а РФ в нем больше участвовать не собирается. Недавно Москва подписала с Пекином меморандум о совместном освоении Луны – создании там станции. Космос долго был одной из немногих сфер, которой до сих пор почти не коснулось политическое противостояние. В 2020 году Вашингтон ввел санкции против российских космических предприятий, а новый министр обороны США Ллойд Остин недавно назвал деятельность РФ и Китая в космосе “серьезной и растущей угрозой” национальным интересам.

Немцы надеются на продолжение сотрудничества

Тем не менее немецкие астронавты верят, что сотрудничество в космосе сохранится. “Космонавтика объединяет, – говорит Маттиас Маурер. – Я тренировался с двумя российскими космонавтами, один из них сейчас на МКС, а второй полетит в конце года, я его там встречу и очень этому рад. Мы хорошо друг друга понимаем и каждый раз, когда я бываю в Звездном городке, встречаемся после работы, вместе ходим ужинать или в сауну и обсуждаем детали подготовки. На нашем уровне сотрудничество работает отлично”. Маурер надеется, что так будет и впредь.

Уход США из Афганистана: шанс для РФ усилить влияние?

Вывод американских войск из Афганистана предоставит возможность региональным игрокам укрепить свои позиции в разрушенной войной стране. Есть свои интересы в Афганистане и у России.

23.04.2021 Автор Варда Имран

Москва опасается распространения исламистского терроризма из Афганистана в Центральной Азии. На фото: глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах по Афганистану в Москве, ноябрь 2018 г.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО готовятся покинуть Афганистан спустя 20 лет после начала военной операции в этой стране. Отныне перспективы установления мира в Афганистане зависят от соглашения, подписанного в прошлом году между “Талибаном” и США.

Если прямые мирные переговоры “Талибана” с правительством Афганистана, о которых шла речь в соглашении, не приведут к подписанию общенационального перемирия и формированию будущего правительства страны с включением в него талибов, за выводом зарубежных войск из страны может последовать сильный всплеск насилия, и Афганистан окажется перед лицом гражданской войны.

Риск широкомасштабного конфликта в Афганистане привлекает внимание региональных игроков, стремящихся усилить свое влияние, считают политологи. Американская дипломатия по-прежнему продолжит играть важную роль в этом регионе, а РФ будет серьезно озабочена нестабильностью и вакуумом власти в Афганистане.

Стабильность в Афганистане в интересах России

Москва обеспокоена возможностью распространения исламистского терроризма из Афганистана в граничащие с ней страны Центральной Азии, говорит в беседе с DW Кэтрин Стоунер, заместитель директора института международных исследований Стэнфордского университета.

“Россия будет стремиться к достижению стабильности в Афганистане. И если для этого понадобится сотрудничество с Пакистаном и Индией, она пойдет на это”, – утверждает Стоунер. Американский политолог добавляет, что Москву не особо волнует форма правления в Афганистане – до тех пор, пока это не затрагивает ее интересов.

РФ с облегчением отреагировала на уход США из Афганистана

В 2001 году, когда США начали военную операцию в Афганистане, РФ вынуждена была наблюдать за скоплением американских войск вблизи своих южных границ. Многие эксперты сходятся во мнении, что РФ с облегчением восприняла решение президента США о выводе военного контингента из Афганистана.

Американская дипломатическая миссия в Кабуле может сопровождаться “присутствием ограниченного военного контингента”. “Кроме того, будет сохранена основа для передислокации некоторых многонациональных сил в том случае, если Афганистан вновь погрузится в хаос войны”, – считает Стоунер.

Россия будет следить за балансом влияния в регионе

Несмотря на то что и США, и РФ заинтересованы в том, чтобы в Афганистане не вспыхнула гражданская война, Москва едва ли будет открыто поддерживать какое-либо дальнейшее присутствие НАТО в этой стране.

Джонни Уолш, старший эксперт по Афганистану Института мира США, в беседе с DW говорит, что Москва хотела бы “удержать афганское государство на плаву” и предотвратить нестабильность, которая может привести к миграционному кризису.

Для этого РФ придется не только прибегнуть к сотрудничеству с региональными игроками, но и следить за балансом влияния, не допуская укрепления роли США. Эксперты говорят, что эта тактика может привести к тому, что после ухода США из Афганистана РФ будет пытаться усилить свое влияние в регионе.

“Конфликт в Афганистане, по сути, является внутренним, так что пути выхода из него должны искать афганцы. Но влияние региональных держав велико”, – отмечает Уолш.

Влияние на талибов

Американский политолог Кэтрин Стоунер говорит, что США “не в восторге” от связей РФ с талибами, хотя Вашингтон и призывает Москву использовать свое влияние, чтобы подтолкнуть исламистскую группировку к политическому урегулированию. При этом Россию не особо интересует соблюдение прав человека, и это, по словам Стоунер, делает ее привлекательным партнером для талибов.

США надеется, что РФ воспользуется своим влиянием на талибов

“Россия осторожна. Она не стала вводить войска в Афганистан, когда 20 лет назад американские войска вошли в страну. Отчасти это было связано с внутриполитической ситуацией в России, но также и с прошлым российским опытом в Афганистане”, – добавляет Стоунер.

“Советский Союз вторгся в Афганистан в конце 1979 года и на протяжении десяти лет вел войну с вооруженными исламскими группировками моджахедов, поддерживаемых США и Пакистаном. После вывода советских войск афганское правительство смогло оставаться у власти еще два года. Затем в стране вспыхнула гражданская война, в которую были вовлечены региональные игроки: Пакистан, Россия, Иран и Индия”, – рассказывает DW преподаватель Кабульского университета Файз Мухаммад Заланд.

Политолог Кэтрин Стоунер считает, что теперь Москва будет придерживаться “делового подхода” и сделает все возможное, чтобы талибы не представляли угрозу для России.

У РФ и США есть общие интересы в Афганистане

Несмотря на политические разногласия, у Вашингтона и Москвы есть некоторые общие интересы в Афганистане.

В частности, обе страны хотят положить конец наркотрафику из Афганистана в Центральную Азию и Восточную Европу.

Политолог Джонни Уолш уверен, что и США, и РФ заинтересованы в установлении в Афганистане мира и стабильности и для достижения этого они готовы предпринимать совместные усилия.

Дело в политике или качестве? Почему Бразилия отказалась от “Спутника V”

В Бразилии политики требуют разрешить импорт “Спутника V”, а национальный фармрегулятор заявляет о серьезных отклонениях от заявленных стандартов в пробной партии вакцины. DW разбиралась в ситуации.

28.04.2021 Автор Томас Мильц, Елена Гункель

Аргентинский медработник с упаковкой вакцины “Спутник V”

Решение Бразильского национального агентства по санитарному надзору Anvisa отказаться от импорта российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, принятое 26 апреля, раскололо бразильское общество. Ведь принято оно было на фоне непреклонно растущего числа новых заражений и летальных исходов у пациентов с COVID-19 в стране. Учитывая задержки с поставками вакцин других производителей, несколько бразильских штатов уже заявили о намерении добиваться разрешения на ввоз “Спутника V” в Верховном суде.

Между тем российская сторона заявила, что решение Бразилии отказаться от препарата вызвано политическими соображениями и было принято под давлением США. DW разбиралась, на какие именно проблемы обратили внимание бразильские эксперты.

Бразилия возлагала на “Спутник V” большие надежды

Переполненные полевые госпитали в Бразилии

Сегодня в Бразилии используют две вакцины от коронавируса: китайскую Coronavac и британско-шведскую AstraZeneca (распространяемую под названием Covishield). Кроме того, для применения в условиях чрезвычайной ситуации в экстренном порядке в стране недавно были одобрены вакцины BioNTech/Pfizer и Johnson&Johnson.

Возможности для закупок других препаратов – важная тема на повестке не только федерального правительства Бразилии, но и губернаторов штатов и мэров городов. С российским препаратом “Спутник V” многие политики связывали надежду на повышение темпов вакцинации населения, однако решение национального фармрегулятора может сорвать уже запланированные поставки.

Бразильские штаты настаивают на закупке “Спутника V”

В начале апреля штат Сеара направил в Верховный суд Бразилии запрос на разрешение импорта шести миллионов доз вакцины “Спутник V”, после чего суд отвел регулятору Anvisa определенный срок на принятие решения о допустимости закупок. Тем временем к запросу на разрешение импорта препарата из РФ присоединились еще 15 штатов.

Узнав о решении Anvisa не допускать импорта “Спутника V”, многие не могли скрыть разочарования. “Это просто невероятно! Ведь из-за нехватки вакцины в Бразилии болеют и умирают люди”, – цитируют местные СМИ реакцию губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса. В настоящее время группа из семи бразильских штатов готовится оспорить решение об отказе в импорте “Спутника V” в суде.

Федеральное правительство Бразилии – за импорт “Спутника V”

По сообщениям бразильских СМИ, правительство страны не ожидало, что фармрегулятор Anvisa откажется давать “зеленый свет” на закупку российского препарата. 26 апреля министерство науки Бразилии после проверки российской вакцины Национальной технической комиссией по биобезопасности (CTNBio) признало ее безопасной и разрешило производство “Спутника V” на территории страны.

В середине марта минздрав Бразилии подписал контракт о закупке 10 миллионов доз российской вакцины. Ее поставка должна была быть осуществлена во втором квартале 2021 года.

Почему в Бразилии не разрешили импорт вакцины “Спутник V”

Чем же руководствовалось агентство Anvisa, принимая решение об отказе в импорте вакцины “Спутник V”?

Число смертей от COVID-19 в Бразилии неуклонно растет

По данным регулятора, российская сторона не предоставила “логически обоснованных и надежных данных” о разработке, испытаниях и производстве препарата. Кроме того, информация об эффективности вакцины, а также ее безопасности и стандартах контроля за качеством отсутствовала или была неполной, утверждают представители Anvisa. “Мы не допустим, чтобы миллионы бразильцев использовали препарат, эффективность, качество и безопасность которого не получили подтверждения”, – подчеркнул в этой связи глава регулятора Антонио Барра.

По его словам, во всех контрольных партиях вакцины “Спутник V”, проверенных Anvisa, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. “Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека. – Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов. – Ред.)”, – указал генеральный менеджер Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендес.

Бразильский микробиолог Наталья Пастернак

“Если производитель собирается сделать вакцину с неразмножающимся аденовирусом, а в итоге поставляет ее с размножающимся, то он противоречит собственной информации о препарате”, – отметила в интервью бразильскому телеканалу GloboNews микробиолог Наталья Пастернак, глава бразильской некоммерческой организации Институт по вопросам науки (Question of Science Institute). По мнению эксперта, учитывая эти аргументы, решение Anvisa отказаться от импорта “Спутника V” было правильным.

“Вполне возможно, что в конечном итоге “Спутник V” окажется хорошим препаратом. Но мы не можем быть в этом уверены. И Anvisa не может предоставить нам соответствующую гарантию”, – добавила Пастернак, подчеркнув, что регулятор руководствовался столь же строгими критериями и при оценке других вакцин.

Визит в Россию разочаровал экспертов из Бразилии

После визита в Россию в середине апреля представители Anvisa раскритиковали “отсутствие транспарентности” в лабораториях производителя “Спутника V”.

В посещении Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина, им было отказано, сообщает регулятор. Из-за этого бразильским экспертам не удалось пообщаться с учеными, участвовавшими в создании препарата.

Бразильской делегации удалось побывать на двух заводах по производству вакцины, однако на одном из них они зафиксировали неудовлетворительные стандарты гигиены, указывают в Anvisa. Из-за этого бразильские специалисты сомневаются в соответствии высоким стандартам качества условий массового производства вакцины “Спутник V”. “Результат нашей инспекции в РФ можно выразить одним-единственным словом: разочарование”, – резюмирует представитель Anvisa Алекс Мачадо Кампос.

Реакция РФ на отказ Бразилии импортировать “Спутник V”

В Москве решение бразильского регулятора не допускать закупок вакцины “Спутник V” раскритиковали, назвав политическим.

Жительница Венесуэлы прививается вакциной “Спутник V”

“Мы действительно видим политический контекст в этом решении, – заявил в этой связи генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. – И он абсолютно задокументированный, потому что министерство здравоохранения США в своем годовом отчете очень гордо доложило, что убедило Бразилию не брать российскую вакцину”. “Несмотря на различные попытки нанести ущерб российской вакцине, это очень сложно делать, потому что данные и в Венгрии, и в Мексике, и в Аргентине четко показывают, что это самая эффективная и безопасная вакцина”, – добавил он.

Что касается заявлений бразильского регулятора о способности аденовируса в российской вакцине к репликации, в фонде отметили, что “технические комментарии Anvisa в отношении российской вакцины “Спутник V” не соответствуют действительности”.

Какие еще вакцины были отклонены в Бразилии

Между тем “Спутник V” – не единственная вакцина от коронавируса, которая не выдержала проверку регулятором Anvisa в Бразилии. В конце марта аналогичное решение было принято в отношении препарата Covaxin индийского производителя Bharat Biotech. Перед этим, однако, бразильский минздрав сообщил о заключении контракта на поставку 20 миллионов доз этой вакцины.

Как и в случае “Спутника V”, в Anvisa обосновали решение об отказе от импорта недостатком данных о вакцине.