Посол Германии на Украине отреагировала на марш националистов в Киеве

Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен, комментируя проведенный украинскими националистами в Киеве марш в честь дивизии СС «Галичина», заявила, что никакие волонтерские организации не должны ассоциироваться с СС (военизированные формирования нацистов во времена Третьего рейха).

«Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter.

В Киеве в среду проходил марш в честь дивизии СС «Галичина». В мероприятии, продлившемся около часа, приняли участие около 100 человек. Один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». «Нацик! Геть из Киева!» – крикнул сторонникам акции мужчина.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.