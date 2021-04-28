 

В Киеве допустили возможность «пасхального перемирия» в Донбассе

28.04.2021, 23:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выразил мнение, что участники переговоров существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.

«Состоялось общее заседание ТКГ (трехсторонней Контактной группы) на уровне глав делегаций. Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников. Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия», – приводит слова Кравчука ТАСС.

Как утверждает глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, участники переговоров согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. «Консультации продолжаются», – подчеркнул Кравчук.

Ранее полпред РФ в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия.

В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что Контактная группа не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / Семинский выводил деньги из “Нефтегаздобычи” через фирмы-прокладки – СМИ

30.01 / Умер украинский военный, которого на Донбассе ранил снайпер

08.09 / Оппозиционер Кравцов рассказал о просьбе вывезти Колесникову из Белоруссии

03.08 / В РФ отреагировали на решение США нарастить группировку в Польше

09.07 / В мире: “Вирусная бомба” зреет на южных рубежах России

14.04 / Общество: «Северный поток – 2» требует защиты военными методами

14.12 / В будущем симбиоз медицины, фармацевтики, химии, биологии и высоких технологий усилится – Шимкив

28.08 / Координационный совет белорусской оппозиции отказался от иностранной помощи

05.09 / Объявлены цены на модель Subaru Impreza

14.03 / Солистка Little Big рассказала о пережитых домогательствах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика