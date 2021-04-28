В Киеве допустили возможность «пасхального перемирия» в Донбассе

Глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выразил мнение, что участники переговоров существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.

«Состоялось общее заседание ТКГ (трехсторонней Контактной группы) на уровне глав делегаций. Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников. Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия», – приводит слова Кравчука ТАСС.

Как утверждает глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, участники переговоров согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. «Консультации продолжаются», – подчеркнул Кравчук.

Ранее полпред РФ в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия.

В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что Контактная группа не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%.