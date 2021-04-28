 

Россиянин задержан в США за отмывание трети миллиарда долларов

28.04.2021, 23:18, Новости дня
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Гражданин РФ и Швеции Роман Стерлингов задержан в Соединенных Штатов по обвинению в отмывании 336 млн долларов через криптовалюту, свидетельствуют документы суда.

Стерлингов обвиняется по трем пунктам – отмывание денежных средств, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии. Он находится под стражей, говорится в документах. Cтерлингова обвиняют в руководстве сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность, передает РИА «Новости».

«Более чем 1,2 млн биткоинов, оценивающихся в 335809383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», – говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение. В них также отмечается, что из 336 млн долларов по меньшей мере 78 млн проходили через услуги различных торговых площадок «теневого интернета», где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.

Напомним, в августе 2020 года гражданина РФ Егора Крючкова арестовали в США по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. В июне 2020 года российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в американских тюрьмах удерживают около 100 россиян, которых «по надуманным предлогам сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».



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