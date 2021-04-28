Кабмин уволил главу “Нафтогазу”, Зеленский предложил встретиться с Путиным в Ватикане. Главное за день

Кабмин уволил главу НАК “Нафтогаз України” Андрея Коболева

Об увольнении Коболева 28 апреля сообщили сначала ряд СМИ и политиков. Сам он заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений.

Кабмин подтвердил, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В правительстве заявили, что убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Коболева уволили с должности главы правления, на его место назначен врио министра энергетики Юрий Витренко. Минэнерго временно возглавил замминистра Юрий Бойко. Предполагается, что на внеочередном заседании Рады 29 апреля депутаты назначат на должность министра энергетики вице-президента НАЭК “Энергоатом” Германа Галущенко.

В “Нафтогазі України” назвали решение Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Война в Украине

Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать документ о “пасхальном перемирии”, на что надеялся президент Украины Владимир Зеленский. Но “существенно приблизилась”, как заявили в ТКГ.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но у восточной границы Украины они остались. “Что касается полевых лагерей в Воронежской области, мы никакого движения там пока не видим”, – подчеркнул глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс “очень внимательно следит за ситуацией и развитием событий и ожидает, что Россия прекратит наращивание своих вооруженных сил в Украине и вокруг нее”.

Зеленский предположил, что может встретиться с Путиным в Ватикане

На вопрос, может ли состояться встреча президентов Украины и России в Ватикане, Зеленский ответил итальянским журналистам: “Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире”.

В Кремле продолжают заявлять, что “если Киев будет заинтересован в обсуждении двусторонних российско-украинских отношений”, президент РФ Владимир Путин “будет рад видеть Зеленского в Москве”.

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За сутки в Украине привили от коронавируса почти 20 тыс. человек

27 апреля в Украине прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 19 590 человек, вторую дозу – ни один.

28 апреля в стране начали прививать новым препаратом – AstraZeneca-SKBio, произведенным в Южной Корее. Им прививают людей в возрасте 65 лет. Также часть партии предназначена на вторые прививки людям, которые получили первую дозу вакциной AstraZeneca/Covishield.

По данным мониторинга СНБО, выздоровело от COVID-19 за предыдущие сутки 20 062 пациента, это максимальный показатель в Украине с начала пандемии.

Киев с 1 мая переходит из “красной” сразу в “желтую” зону и ослабляет карантин. Будет восстановлена обычная работа общественного транспорта, начнут работать ТРЦ, рынки, ярмарки, спортзалы и заведения общественного питания.

Рада приняла один из законов, необходимых для завершения земельной реформы

Верховная Рада на заседании 28 апреля приняла во втором чтении и в целом проект закона “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений”.

Часть нардепов скандировали “Ганьба”, пока шло финальное голосование. Оно состоялось, когда Рада завершила рассмотрение поправок к законопроекту. Их было более 3 тыс., парламент рассматривал их на протяжении нескольких заседаний.

За отставку Степанова в Раде собрали 150 подписей

В Раде собрали достаточно подписей, чтобы вынести вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова на рассмотрение. Во фракции “Голос”, которая инициировала сбор подписей, прогнозируют, что вопрос отставки Степанова парламент сможет рассмотреть в середине мая.

В Киеве прошел марш в честь создания дивизии “Галичина”

В центре Киева 28 апреля прошел марш националистических организаций в честь годовщины создания дивизии “Галичина”. Организаторы подчеркнули, что “воины этой дивизии шли в бой за свободную Украину и верили, что они станут авангардом украинской армии”. По информации СМИ, беспорядков и конфликтов с полицией в ходе шествия не было.

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