В Украине начали делать прививки вакциной AstraZeneca-SKBio

В Черкасскую область привезли 11,5 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio 26 апреля, а 27 апреля в регионе началась вакцинация этим препаратом людей в возрасте 65 лет и старше, сообщила пресс-служба ОГА. Также часть партии будет предназначена людям, которые получили первую дозу вакциной AstraZeneca/Covishield.

Как сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации. 27 апреля регион получил 15,2 тыс. доз этой вакцины. Прививки 28 апреля начали делать людям в возрасте 65 лет и старше.

Также вакцинировать этим препаратом начали людей старше 65 лет в Волынской области. 7,7 тыс. доз вакцины распределили по 58 прививочным пунктам региона, сообщила Волынская ОГА. Вакцинацию этой партией планируют завершить до 30 апреля. Как сообщила Общественному медицинский директор Луцкого центра первичной медицинской помощи Людмила Пилькевич, по состоянию на 16.00 в медицинском учреждении вакцинировали более 50 человек старше 65 лет.

Часть партии также зарезервируют для людей, которые прививались AstraZeneca/Covishield в феврале.

Контекст:23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Он отметил, что эти две вакцины являются взаимозаменяемыми. Ляшко анонсировал, что прививать этим препаратом начнут 28 апреля.

27 апреля Минздрав сообщил о старте вакцинации в Украине людей в возрасте от 65 лет.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

В Украине сделали 558,7 тыс. прививок против коронавируса, полностью завершили вакцинацию (получили две дозы) девять человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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