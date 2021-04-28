 

ГБР проводило обыски в “Кузне на Рыбальском” и корпорации “Богдан Моторс”

28.04.2021, 23:06, Новости дня
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Следственные действия проводились в Киеве и других областях Украины. Расследуется возможное превышение власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения Вооруженных сил Украины с 2015-го по 2019 годы некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.

В частности, речь идет о контрактах на поставку 300 медавтомобилей “Богдан 2251”, более 800 автомобилей повышенной проходимости “Богдан-63172” (МАЗ-63172), проведения модернизации и ремонта фрегата “Гетман Сагайдачный”, закупки малых бронированных артиллерийских катеров “Гюрза-М”, “Кентавр”.

Контекст:До 2009 года совладельцем корпорации “Богдан” был пятый президент Украины Петр Порошенко. Он продал свою долю бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку, который позже сменил фамилию на Гладковский. Последний был президентом компании с 2005 года, покинул этот пост, когда стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), и в июле 2019 года вновь возглавил “Богдан”. Гладковский ушел из СНБО после скандала вокруг хищений на оборонных предприятиях.
17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы Национального антикоррупцонного бюро Украины (НАБУ) при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 (“Богдан-6317”) по завышенным ценам у дочернего предприятия “Автосборочный завод №2”, входящего в состав “Богдан Моторс”, конечным бенефициаром которого он является.
19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. 21 октября семья Гладковского внесла за него залог, он покинул СИЗО.
В феврале – марте 2019 года программа “Наші гроші” обнародовала расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Согласно расследованию, в схеме участвовали Гладковский, его сын Игорь и экс-глава “Укроборонпрома” Павел Букин.
В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-“прокладок” скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам “Укроборонпрома”. Такой “прокладкой” выступал в том числе завод “Кузница на Рыбальском”, совладельцем которого тогда был Порошенко.
В ноябре 2018 года связанная с украинским бизнесменом Сергеем Тигипко кипрская компания Ewins Limiтеd из группы ТАС приобрела у инвестиционного фонда Порошенко “Прайм Эссетс Кэпитал” 2 535 263 акции “Кузницы на Рыбальском”, а у фонда ВІК нардепа от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко – 690 460 акций завода. После этого компания Тигипко стала владельцем более 94% от уставного капитала общества. Сумма сделки не разглашалась, но в отчетности Ewins Limiтеd было сказано, что Тигипко заплатил инвестфонду Порошенко за акции завода почти $236 млн.
Как отмечает LIGA.net, акции и недвижимость завода находятся под арестом. В конце 2020 года “Кузня на Рыбальском” остановила строительство катеров для ВМС Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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