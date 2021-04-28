Медики сообщили, что средства дезинфекции для рук могут быть причиной роста желудочных заболеваний

Некоторые государства сигнализируют о том, что повышается число эпизодов вирусного гастроэнтерита. Доктора предполагают, что причинной этого может оказаться использование дезинфицирующих средств для рук, которые не оказывают влияния на норовирус.

Гастроэнтерит провоцируется вирусом, который получил название норовирус. Специалисты в штате Виктория (Австралия) рассказали, что в 4 раза увеличилось число гастроэнтерита в детских организациях. В Тайване и Новой Зеландии также фиксировали всплески вспышек норовируса. Он распространяется из-за того, что люди касаются рта руками после контакта с инфицированными поверхностями или людьми.

Эксперты дополнили, что норовирус провоцирует диарею и рвоту. Заболевание случается круглый год, но чаще его пик происходит в зимнее время, возможно, из-за близкого контакта в помещении. Всплески болезни наблюдаются и тогда, когда люди находятся в тесных помещениях.

Ученые считают, что такие вспышки могут быть из-за дезинфицирующих средств для рук, в составе которых есть спирт. В период эпидемии коронавируса люди стали очень часто пользоваться антисептиками для обеззараживания поверхностей. Винсент Хо, гастроэнтеролог, полагает, что люди перестают мыть руки и переходят на использование дезинфицирующих средств со спиртом. Также он заявляет, что антисептики теряют эффективность при борьбе с норовирусом.

Источник: actualnews.org