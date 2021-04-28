Американцы хотят перенаправить космическую энергию на Землю

В 2024 году в Соединенных Штатах планируют начало реализации нового энергетического проекта. На сегодня известно, что его авторы попытаются перенаправить солнечную энергию на поверхность Земли.

Больше всего в осуществлении проекта военно-воздушные силы страны. Они полагают, что смогут таким образом решить энергетические проблемы при развертывании новых военных баз. Это даст неоспоримые преимущества, в том числе и во время ведения военных действий, говорят специалисты.

Будет ли и «гражданское» предназначение у данного проекта? Вопрос кажется риторическим. Если данный способ получения энергии действительно окажется эффективным, вряд ли его удастся надолго «закрыть» в армии или на флоте.