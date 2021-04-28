 

Большинство россиян не верят в существование инопланетян

28.04.2021, 22:52, Новости дня
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Российский фонд «Общественное мнение» провел исследование и сумел установить, что большинство россиян не верит в существование инопланетян.

Речь идет не о том, что инопланетяне якобы прилетают на Землю и контактируют с людьми. Не верят в существование внеземных цивилизаций в принципе 53% жителей Российской Федерации. Допускают их существование всего 39%.

Также 9% респондентов заявили, что инопланетяне наверняка уже бывали на нашей планете, хотя и держались подальше от людей. А вдвое большее количество считают, что они контактировали с людьми, как минимум, в далеком прошлом. Верят в существовании инопланетян, но считают, что их никогда не было на Земле, 6% россиян. Вот такие скептики живут среди нас.



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