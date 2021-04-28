Мнение: Надо помочь старику!



Дзен – это вам не лобио кушать

Мир сошел с ума! Дмитрий Галковский, в очередной раз обложив Живой Журнал вместе с ненавистными ему “жижистами” по матушке и по батюшке, перешел от слов к делу… и завел себе аккаунт на Яндекс.Дзен! Вот это да!

Кто не верит – пожалте:

Дмитрий Галковский, писатель, философ и историк, ведет лекции по истории и литературе, отвечает на сложные философские вопросы. Автор философского романа “Бесконечный тупик”.

На самом деле, такая активность и всеядность может вызвать лишь уважение. Действительно – наш отец троих малолетних детей стремится заработать буквально ВСЕМИ возможными способами. Вот и я помогаю – рекламирую. Заодно напомню главный способ помочь авторам Дзена: для этого, даже если вы не хотите посылать им деньги, можно обойтись без этого – просто заходите в опубликованные посты и ЖМИТЕ там на рекламные баннеры.

Вот последнее – очень важный момент. Многие считают, что достаточно просто читать – это, мол, “обеспечит посещаемость” и за это Яндекс осыплет “посещаемого автора” золотыми дублонами. ЕРУНДА! Оплачиваются только и исключительно клики по баннерам! Зашел, кликнул – и какая-никакая копеечка (в самом прямом смысле, именно КОПЕЕЧКА, 1-2-5 коп.) потекла автору. Не знаю точно, но вполне возможно, что надо еще десяток-другой секунд поторчать на том сайте, на который вы перешли с баннера, пошарить там по ссылкам – иначе скаредный Яндекс “переход” не засчитает. В общем, если хотим помочь потомству классика – не ленимся!

Другое дело, конечно, что такое сам Яндекс.Дзен. Я уже писал о нем не раз. Галковский ведь и на Фейсбук приходил, полный (судя по его первым там постам) самых радужных надежд – и наивно полагая, что уж он-то, прожженный интернет-рубака, сумеет шутя и играя обойти и обаять (!) страшную цукерберговскую цензуру. Ну и за полгода ему там всё объяснили: он шутит и играет – а ему бан на неделю; он еще шутит – ему бан на месяц. После двух месячных банов подряд он шутить перестал – и вот теперь, стало быть, объявился на Дзене, предпочел, так сказать, отечественного производителя (зарегистрированного, впрочем, в Швейцарии).

Но боюсь, что там дело закончится еще быстрее – потому что цензура на Дзене как бы и не еще более тупая и мерзкая, чем на ФБ (хоть это и кажется невероятным). На Дзене не просто банят – там “выключают монетизацию”: посты можешь ставить, но рекламных баннеров там нет.

Ну а уж какие на Дзене комментаторы… 🙂 Если Галковский не устает проклинать, после стольких лет, комментаторов в ЖЖ – обвиняя их в черствости, бездушии, феноменальной глупости и жлобстве – то, боюсь, у меня для него совсем плохие новости.

В общем, пожелаем молодому отцу успеха.

UPD. Cейчас никаких баннеров в канале Галковского не ищите – их там нет, поскольку еще не включена монетизация. Сейчас как раз тот краткий период, когда надо нагонять посещаемость. Но будем надеяться, что монетизация появится… когда-нибудь.