Судан открестился от приостановки создания российской морской базы

Представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд заявил, что на данный момент не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ РФ на Красном море.

«На данный момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с Россией», – приводит РИА «Новости» ответ представителя внешнеполитического ведомства Судана на соответствующей вопрос.

Ранее осведомленный источник телеканала Al Arabiya сообщил, что Судан якобы приостановил действие соглашения о создании российской морской базы на Красном море, подписанное с прежними властями страны. В сообщении указывается, что Хартум также приостанавливает любое новое размещение российских военных на морской базе Фламинго. Действие соглашения, согласно источнику телеканала, приостанавливается до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны.

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. В начале декабря 2020 года РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему пункт МТО ВМФ в Судане имеет важнейшее значение для безопасности России.

Согласно договору, Судан передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Хартумом. Срок действия соглашения – 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

В 2017 году экс-президент Судана Омар аль-Башир заявлял, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. В 2018 году посол РФ в Судане Владимир Желтов отмечал, что вопрос создания базы ВМФ РФ в Судане обсуждается, однако, скорее всего, речь пойдет о пункте военно-технического обеспечения.