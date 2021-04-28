Политика: Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.

В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила о том, что шестеро россиян подозреваются в организации четырех взрывов на местных оружейных заводах, – якобы в период с 2011 по 2020 год они организовали диверсии против болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

«На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», – сообщила Милева. По ее словам, все подозреваемые находились в Болгарии или во время, или в канун взрывов и попытки покушения на Гебрева, а точнее – с 28 апреля по 4 мая 2015 года. «Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления», – добавила представитель прокуратуры.

Официально их имена не названы, однако в прессе они уже появились. Это Сергей Федотов, Владимир Попов, Сергей Павлов, Николай Кононихин, Иван Лебедев, Алексей Никитин, перечисляет их «Коммерсантъ», добавляя, что, скорее всего это лишь оперативные псевдонимы.

В компании Гебрева ЕМКО быстро откликнулись на сообщение прокуратуры, обвинив ведомство в искажении фактов о том, что взорванные боеприпасы предназначались для экспорта, в том числе в Грузию. Компания утверждает, что «эта ложь легко проверяется имеющимися в наличии документами». Кроме того, компания уверяет, что не имеет ничего общего со взрывами на заводе «ВМЗ – Сопот» в 2015 году. «Возникает вопрос, почему прокуратура пытается ввести в заблуждение болгарскую и международную общественность неверными фактами? Что делала все эти годы прокуратура, расследуя эти взрывы? Почему снова говорит об ЕМКО вместо того, чтобы искать истинные причины и виновных в этих террористических актах», – недоумевают в компании Гебрева.

На выпад Софии ответил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, Болгария решила перещеголять чехов. «Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет», – сыронизировал министр. Переходя на серьезный тон, Лавров возмутился тем, что в Болгарии хранить оружие разрешается частному бизнесу. «Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии – ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели», – сообщил он. По словам министра, «Евросоюзу не помешает объяснить международному сообществу, как все это сочетается с теми самими международными конвенциями и договорами, которые члены Евросоюза дружно подписали».

Глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал утверждения болгарской прокуратуры фейком. Он отметил схожесть в поведении Праги и Софии. «Мне кажется, настоящая причина взрывов и в Чехии, и в Болгарии – это неправильное хранение старых боеприпасов.

Они лежали там с 80-х годов, поэтому они и взрывались без чьей-либо помощи.

Но поскольку сейчас началась большая политическая игра, которая управляется из Вашингтона, то некоторые европейские страны используют старые истории для новых обвинений в адрес России», – полагает эксперт.

Заявление Софии прозвучало вскоре после аналогичных обвинений, прозвучавших в адрес Москвы из Праги. В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. Вице-премьер Чехии Ян Гамачек при этом утверждал: по версии следствия, российская разведка планировала устроить взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены из Чехии в Болгарию.

Ранее издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после попытки подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) якобы переместились в Болгарию, где дважды пытались убить Гебрева с помощью яда, провезенного дипломатическим багажом. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком». В феврале 2020 года власти Болгарии назвали имена россиян, якобы причастных к этому покушению. Среди них был и тот самый Сергей Федотов, которого теперь подозревают к причастности к диверсии на складах.

Сам Гебрев поначалу отрицал, что поставлял вооружение на Украину, но позднее все же признался в этом газете New York Times,

а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. По данным прессы, военные товары поставлялись в самый разгар боев в Донбассе – с декабря 2014 года по февраль 2015 года. Всего ЕМКО снарядила три корабля с боеприпасами.

«То, что случилось на складах, в какой-то мере РФ было выгодно, поскольку Украина действительно получала оттуда вооружение, – соглашается эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. – Надо учесть, что по правилам Евросоюза запрещено поставлять вооружение в конфликтные регионы. Поэтому Украина их закупала и закупает левыми путями».

По мнению военного эксперта, нашим спецслужбам было бы гораздо проще решить вопрос с Гебревым законным способом. «Можно было разоблачить факт поставок. Ведь Гебрев обманул европейские контролирующие органы, а это – уголовное дело. Это гораздо проще. А взрывать склады себе дороже. Попасться легко, а эффект от оплошности будет гигантский. Вот почему сомневаюсь в том, что россияне этим занимались», – сказал Козюлин.

Козюлин склоняется к версии, что причиной взрывов было отсутствие должных условий хранения в болгарских арсеналах. «СССР распался, оставив после себя вооружения различного образца. Распались госпредприятия, которые занимались военной торговлей. Лицензии получили сотни частных компаний. Контроль был слабый. И по сей день в этой системе контроля есть много лазеек. Насколько частники могли обеспечить правильные условия хранения, это серьезный вопрос. Думаю, у них не было ни квалифицированных работников, ни желания. Кроме того, в это время проводилась утилизация старого оружия».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление прокуратуры очередным антироссийским вбросом с целью сместить фокус внимания с Гебрева, «который арендовал склады в чешской Врбетице и с которых, по ряду данных, могли осуществляться нелегальные оружейные поставки в Сирию и на Украину». Политик предположил, что «таким образом власти Болгарии решили снять вопросы в отношении своего соотечественника и подбросить дров в костер антироссийской пропаганды». «Снова голословно, снова на основании домыслов и снова без реальных доказательств. Одна и та же методичка по демонизации России», – сообщил Слуцкий, заметив, что снова это «почти дословно пресловутое highly likely».

Болгарское национальное телевидение (БНТ) вечером в среду рассказало о том, какой именно ущерб был нанесен серией взрывов. Выяснилось: на уничтоженных складах хранились тысячи артиллерийских и реактивных снарядов. Первый взрыв произошел в 2011 году на складе ЕМКО в селе Ловнидол. В результате были уничтожены три тысячи 152-миллиметровых снарядов, представляющие собой модернизированную версию советских боеприпасов. Снаряды этого калибра используются для стрельбы из гаубичных артиллерийских систем. Они предназначались для экспорта в Грузию, информирует РИА «Новости».

Второй взрыв произошел в 2015 году на складе «ВМЗ Сопот» возле села Иганово. Там хранились две тысячи неуправляемых реактивных снарядов и противотанковых гранат, часть продукции тоже принадлежала ЕМКО. Третий взрыв произошел на том же складе и в том же году, – на воздух взлетел цех по производству оружия. Позже в Софии произошел пожар в Институте специальной техники, где хранились улики по делу о взрывах. Четвертый случай произошел в прошлом году на складе взрывчатых веществ на заводе «Арсенал» в городе Мыглиж.

Болгарский МИД вечером в среду пригласил на встречу посла РФ Элеонору Митрофанову. Причина не уточняется.

Тем временем, неприятности продолжали преследовать арсеналы болгарского ВПК. В среду вечером в городке Лясковец вспыхнул склад оружейного завода «Аркус», информирует Болгарское национальное радио. К счастью, возгорание оказалось далеко от боеприпасов и оружия. Позднее портал Vesti сообщил о локализации пожара.

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