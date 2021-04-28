В Ростове-на-Дону сотни предпринимателей вышли на собрание

…протестуя против признания крупнейших рынков области незаконными.

В Ростове-на-Дону на территории рынков «Атлант» и «Классик» началось собрание, в котором принимают участие несколько сотен предпринимателей. Это крупнейшие рынки Ростовской области, которые обеспечивают рабочими местами десятки тысяч людей. На рынок приезжают торговцы со всей области, передает корреспондент «Новой газеты».

На главной площади рынка люди требуют объяснений в связи с рейдом силовиков, прошедшем накануне. На встречу с предпринимателями прибыл один из заместителей администрации Аксайского района, который заявил, что администрация не имеет отношения к перекрытию вьездов на рынок. Чиновник пригласил инициативную группу торговцев в количестве 100 человек в 16:00 встретиться в администрации района для решения вопроса о дальнейшей судьбе рынков.

Силовики 27 апреля провели спецоперацию на четырех крупнейших рынках Аксайского района области — «Атлант», «Классик», «Алмаз» и рынок «Овощной». Как сообщали источники «Коммерсанта» и «Интерфакс-Юг», в спецоперации участвовали около 3,5 тысяч сотрудников полиции, УФСБ и Росгвардии. По данным источников 161.RU, в ней было задействовано почти 5 тысяч силовиков.

По информации 161.RU, после многочасовой операции полицейские доставили в отделы более 400 мигрантов, на большинство из которых составили административные протоколы о незаконном пребывании в России. Некоторые предприниматели получили сообщения, что теперь они работают незаконно, однако никаких судебных решений о признании рынка незаконным нет.

Как сообщает «Интерфакс-Юг», сотрудники силовых структур проверяли не только соблюдение миграционного законодательства, но и информацию о наркоторговцах, организации проституции, торговле наркотиками и оружием на рынках. Также, по информации агентства, действия силовиков связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного против главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

Главу Аксайского района Борзенко арестовали до 11 июня. Он подозревается по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 159 УК (мошенничество), ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), фигурантами дела стали и несколько ростовских предпринимателей.

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