Мнение: Фейки, вбросы, государственные перевороты и демографические войны

Подъехала новая книгу на тему современных информационных войн.

По содержанию, современный аналог книги Сергея Кара-Мурзы "Экспорт революции. Саакашвили, Ющенко…", которая выходила https://www.ozon.ru/product/eksport-revolyutsii-yushchenko-saakashvili-2409613/ в нулевых (книга отличная и до сих пор не утратившая актуальность).

Книга "Фейки, вбросы, государственные перевороты и демографические войны" охватывает информационные и подрывные кампании последних лет, включая "похождения Петрова и Боширова".Чехию понятное дело не успели зацепить, но механика данных историй довольно ясна, если вы изучили 2-3 подобных операции.

Упор в книге сделан на политтехнологическую и методологическую составляющую, с демонстрацией основных механизмов работы современных информационно-психологических операций как составной части цветных революций и гибридных войн. С учетом происходящего сейчас в мире и Второй Холодной войны, описанные в книге мероприятия будут повторяться еще не раз в ближайшие годы, в том числе и в отношении России. Кто довно читает данный блог, без труда увидят созвучие некоторых тем книги с публикациями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

Купить можно здесь https://www.ozon.ru/product/feyki-vbrosy-gosudarstvennye-perevoroty-i-demograficheskie-voyny-manoylo-andrey-viktorovich-247465697/?_bctx=CAgQgu-xIQ

PS. В порядке постиронии – какие-то делятели в Подмосковье собрались регистрировать торговую марку "Петров и Боширов" и выпускать под этим брендом различную продукцию, включая компьютерные игры. Дело "Новичка" живет и побеждает.

—