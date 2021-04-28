Яценюк: Запад заинтересован в том, чтобы Украина показала историю успеха

“США вернулись в глобальную политику как главный борец за демократию. Очень важно, чтобы наши европейские друзья присоединились, чтобы объединенная Европа вместе с США стояли как единое большое евроатлантическое сообщество против российской агрессии”, – заявил Яценюк.

По его мнению, при президентстве в США Джо Байдена у Украины есть шанс получить ПДЧ, чтобы присоединиться к НАТО.

“В эти тревожные времена мы видим, кто друг, кто враг, и США – наш настоящий друг. Важно, чтобы наши европейские партнеры стали плечом к плечу с США, чтобы сдерживать российскую агрессию и защитить свободный мир. Чтобы поддержать Украину, необходимо предоставить ей летальное и нелетальное оружие, а также усилить санкции против РФ, если и когда Россия пойдет дальше, продолжит угрожать”, – считает он.

Яценюк подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что США будут поддерживать Украину и украинцев, но есть сомнения в том, что украинское правительство готово воспринимать такую поддержку. Он подчеркнул, что должны быть проведены судебная реформа, реформа в энергетическом секторе, искоренение коррупции в правительстве и на госпредприятиях. Политик выразил надежду, что власти не утратят энергетическую независимость Украины и не восстановят импорт российского газа.

“Запад заинтересован в том, чтобы Украина показала историю успеха, и конституционный долг украинского правительства – сделать Украину успешной”, – сказал Яценюк.

Контекст:США продолжат предоставлять Украине помощь в сфере безопасности для защиты от агрессии России, включая оборонительное летальное оружие, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс 22 апреля.

В начале марта министерство обороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

Сенаторы США также представили в марте законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности. Проект закона разрешает предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год и еще каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров. Комитет Сената США 21 апреля поддержал законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности.

—