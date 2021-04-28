 

Хакеры взломали сайты нескольких райадминистраций и оставили фейковое сообщение от глав Киевской и Черновицкой ОГА

28.04.2021, 22:12, Новости дня
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Хакеры оставили “распоряжение Володина”, в котором указано, что все учреждения общего среднего образования (школы, лицеи, гимназии) должны предоставить департаменту образования и науки списки учащихся мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года. Также сказано, что следует обеспечить, чтобы ученики прошли медкомиссию до 6 мая.

В то же время в ОГА отметили, что Володин такого распоряжения не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности.

Под такую же кибератаку попали и несколько территориальных общин Буковины – на их сайтах оставили аналогичные сообщения, пишет Черновицкая облгосадминистрация.

Контекст:В середине апреля Служба безопасности Украины сообщила, что с начала года локализовала почти 350 угроз информбезопасности страны. В том числе в феврале СБУ сообщала, что пресекла деятельность хакеров, взламывавших профили в соцсетях и мессенджеры чиновников.
В прошлом году СБУ нейтрализовала 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры. Всего в течение 2020 года по материалам киберподразделения СБУ открыли 496 уголовных производств. Из них 129 связаны с несанкционированным вмешательством в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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