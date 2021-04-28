Смертельное ДТП со скорой в Ялте попало на видео

Карета скорой помощи на большой скорости и со включенными проблесковыми маяками ехала на вызов по встречной полосе на одной их трасс в Ялте. В какой-то момент она лоб в лоб столкнулась с иномаркой Audi. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, передает сайт VSE42.RU. Еще три человека, бывшие в микроавтобусе, получили травмы. Смертельную аварию на видео сняли очевидцы.