 

Под Москвой поймали серийных воришек

28.04.2021, 22:08, Разное
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На краже из сарая возле дачи в деревне Пригары в Талдомском районе Московской области попались двое – 22-летний местный житель и его 31-летний товарищ, приехавший из ближнего зарубежья, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Они сорвали замок и присвоили себе электроинструменты на сумму в 60 тысяч рублей. После поимки выяснилось, что криминальная парочка причастна к еще двум аналогичным преступлениям. Общий ущерб от их действий оценивается уже в 150 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



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