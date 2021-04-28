 

Мнение: С Пасхой вас, товарищи коммунисты! Владимир Ильич воскрес!

28.04.2021, 21:54, Разное
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Тут, оказывается, у людей трагедия: первомай совпадает с Пасхой, и в связи с этим в некоторых регионах предлагают даже отказаться от первомайских демонстраций – греховно, мол!

Какой-то цирк. По мне так, конечно, то и другое – замшелый пережиток прошлого. Но все эти “споры” лишний раз напомнили, до чего ж все-таки странную эволюцию претерпела КПРФ! Современные российские коммунисты официально (!), по своим партийным документам являются одновременно и верующими православными, и русскими националистами (кто не верит – пусть посмотрит предвыборные материалы Зюганова на выборах президента в 2012 году).

Меня по старой памяти такая метаморфоза – из Савла в Павла – до сих пор шокирует. По сути, компартия отреклась от единственных своих скольнибудь привлекательных, прогрессивных черт – от интернационализма и антиклерикализма. Но и более того – она ведь тем самым отреклась и от собственных отцов-основоположников, Маркса-Энгельса-Ленина. Достаточно хотя бы вспомнить, как относился вождь мирового пролетариата и к церквям, и к опиуму для народа, и к великорусскому шовинизму: на дух не переносил.

По идее, нынешняя “обновленная” КПРФ должна впереди всех украинцев сносить памятники “дорогому Ильичу” – настолько противоположной стала ее риторика “ленинским заветам”. И нынешний “пасхальный Первомай”, где коммунисты станут тащить одновременно портреты/иконы Ленина, Сталина и Христа – ярчайший пример, как сказали бы те, старые коммунисты, “оппортунизма и пораженчества”.

Все-таки мы живем в мире победившего постмодернизма. Слова полностью отвязались от своих первоначальных значений и означают уже вообще что угодно, сплетаясь в немыслимые ранее сочетания. Например, “коммунист-черносотенец” (2016)

Источник: Размышления вольного социолога



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