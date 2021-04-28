Кандидаточка в депутаточки – Личное мнение

Ой, а кто это у нас такой вусмерть уботексированный и уфтошопленный в депутаты от «Единой России» собрался?



Фото: Соцсети

Неумная такая, но серьёзная: губки филлерами надула, короткую, толстую ножку на носочек поставила, реснички пришила, брови в лучших традициях Ксении Бородиной подстригла и густо намазала каким-то гуталином.

Признали?

Вот и я — нет.

В этой изменённой до ужаса бабе даже родная мать не признает бывшую «татушку» Юлю Волкову.



Фото: Соцсети

Похоже, Юля вознамерилась стать депутатом от правящей партии. Наложив на лицо плотный грим гейши, Волкова пришла в отделение «Единой России» регистрировать свою кандидатуру.

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Вместо медицинской маски, которую требует плакат на стене, «татушка» наложила на лицо диджитал-маску, а, там где это было невозможно, повернулась к камере жирной спиной, скрыв от посторонних глаз свой филлерный пряник без фильтров.

Короче, готовьтесь: как я понимаю, на предстоящих выборах нас ждёт карнавал. Будет жарко и очень смешно. Увы, смеяться будем сквозь слёзы.

Одного не понимаю: чего ждут Катя Лель, у которой, по её словам, инопланетяне украли все зубы, и показавшая на днях жопу, озабоченная «волновыми волнами» 5G Вика Боня?



Фото: Соцсети

Тётки, вы-то чего теряетесь? Когда выдвинете свои кандидатуры? Или, может, вам без мужичка скучно выдвигаться?

Так позовите с собой Прошу Шаляпина.



Фото: Соцсети

Он вам и веселье, и русско-народные скрепы, и гендерное разнообразие обеспечит.

Всё это, конечно, очень смешно, но, посмеявшись всласть, можно только руками за голову схватиться, плюнуть и проорать: «Твою ж мать! Доколе?!»

В комментариях расскажите мне о своём отношении к партии «Единая Россия» да и к другим партиям тоже. Почему оно у вас именно такое?

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