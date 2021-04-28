 

Мнение: Обыкновенный вандализм?

28.04.2021, 21:36, Разное
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В Санкт-Петербурге рано утром обнаружился Алексей Навальный. Нагло улыбающийся и показывающий, что он всех любит.

Кто-то ночью нарисовал Навального на унылой стене какой-то невзрачной постройки, которая благодаря Навальному превратилась в симпатичный арт-объект.

Понятное дело, что понаприехали полиционеры и  чиновники, нагнали специалистов по малярному делу и Навального закрасили.

Превращение вполне симпатичной стены в желтое унылое нечто, по-моему, самый настоящий обыкновенный вандализм. Или я не прав?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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