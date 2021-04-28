Мнение: Обыкновенный вандализм?
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В Санкт-Петербурге рано утром обнаружился Алексей Навальный. Нагло улыбающийся и показывающий, что он всех любит.
Кто-то ночью нарисовал Навального на унылой стене какой-то невзрачной постройки, которая благодаря Навальному превратилась в симпатичный арт-объект.
Понятное дело, что понаприехали полиционеры и чиновники, нагнали специалистов по малярному делу и Навального закрасили.
Превращение вполне симпатичной стены в желтое унылое нечто, по-моему, самый настоящий обыкновенный вандализм. Или я не прав?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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