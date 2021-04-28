Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы

Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ на территории африканской республики.

Действие соглашения, «подписанного Москвой с прежним режимом», приостанавливается «до его утверждения законодательным органом», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Власти Судана уже уведомили Москву о приостановке соглашения, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

В начале декабря 2020 года РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Согласно договору, Судан передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Хартумом. Срок действия соглашения – 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.