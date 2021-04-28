 

Минспорт отреагировал на инцидент с флагом РФ в матче за шашечную корону

28.04.2021, 21:30, Новости дня
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Организаторам турнира за международную корону по шашкам между нужно было заранее озаботиться вопросом о флаге России, чтобы не убирать его в разгар партии, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Организаторам турнира по шашкам нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала. К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится», – передает слова главы Минспорта РИА «Новости».

Как отметил Матыцин, Международная федерация шашек подписывала кодекс Всемирного допингового агентства (WADA) и обязана выполнять решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS), запретившего российским спортсменам использовать национальные флаг и гимн на Олимпийских играх и чемпионатах мира, в том числе по неолимпийским видам спорта. Министр возмутился тем, что организаторы вспомнили об этом только на четвертый день противостояния между россиянкой и польской спортсменкой Наталией Садовской, тогда как предыдущие три дня флаг РФ неизменно присутствовал рядом с Тансыккужиной. «Российские спортсмены после объявления решения CAS уже участвовали в нескольких чемпионатах мира, и всегда заранее прорабатывался вопрос выступления россиян, чтобы соблюсти правила, но при этом не помешать своими действиями нашим спортсменам», – подчеркнул Матыцин.

Матчевое противостояние в борьбе за мировую корону по международным шашкам проходит с 23 апреля по 3 мая в Польше. Россиянка Тамара Тансыккужина, которая выступает в качестве нейтральной спортсменки, является действующей чемпионкой мира, претендентка на титул – полька Наталия Садовская. Инцидент произошел во вторник во время четвертого раунда противостояния и попал на видео. При съемке партии было запечатлено, как один из представителей организаторов прямо во время матча подошел к столу и отклеил наклейку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а также убрал со стола флаг России. Россиянка после четырех раундов уступает в противостоянии со счетом 16:32.

Позже убравший флаг РФ со стола шашистки в Польше признал поступок некрасивым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент с российским флагом «досадным происшествием».



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