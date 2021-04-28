Мнение: Сталин в Ставропольском крае

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6732656.html

Читатель прислал свежее фото памятника Сталину в поселке Китаевское Ставропольского края.

Памятник был открыт на 9 мая 2019 года в честь заслуг Сталина в Победе в Великой Отечественной Войне.

Установлен на территории местного колхоза, который раньше носил имя Сталина.

Это 3-й памятник Сталину установленный на Ставрополье за последние годы.



Памятник в Светлограде. Открыт в 2015-м году.



Памятник в поселке Труновский. Открыт в 2017-м году.

Как писал еще в нулевых, появление памятников Сталину в России исторически неизбежно.

Из наиболее крупных проектов связанных со Сталиным за последнее время стоит отметить проект создания Сталин-Центра в Нижегородской области. Про такую возможность говорили еще в нулевых, но до практической реализации проект добрался только сейчас.

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