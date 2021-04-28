Hürriyet Daily News – новый локдаун в Турции — для туристов сделают исключения

Министр туризма Турции Нури Эрсой рассказал об ужесточении антиковидных мер на курортах в преддверии отпускного сезона: так, для получения сертификата безопасности гостиницам и другим организациям теперь придётся соответствовать расширенному списку требований. Глава ведомства подчеркнул, что карантинные правила в стране никогда не касались иностранных путешественников, а уровень заражения после посещения Турции остаётся минимальным, пишет Hürriyet Daily News.



Reuters

Министр туризма Турции Нури Эрсой заявил, что власти усилили меры предосторожности в туриндустрии перед наступающим летним сезоном, а вакцинация всех работающих в этом секторе сотрудников должна завершиться к концу мая, пишет Hürriyet Daily News.

Рекламируя национальную программу по выдаче гостиницам туристических сертификатов о безопасности, Эрсой подчеркнул, что теперь для его получения заведение оценивают не по 136, а по 152 критериям. Министр отметил, что государственная инспекция проверяет обладателей сертификатов четыре раза в месяц, чтобы убедиться в соответствии требованиям.

Глава туристического ведомства рассказал, что в Турции более 10 тыс. организаций уже получили сертификаты безопасности. Среди них можно найти не только гостиницы, но также аэропорты, авиалинии и транспортные компании. «Турция предоставит туристические услуги в более контролируемой и здоровой манере, чем в прошлом году», — заверил Нури Эрсой.

Министр туризма также заявил, что среди путешественников, вернувшихся из Турции, регистрируют очень низкий уровень заражения коронавирусом. Такие данные власти получили от посольств разных стран. В то же время Эрсой особо отметил, что частичный или полный карантин из-за эпидемии никогда не касался туристов, и зарубежные отдыхающие продолжат наслаждаться свободой от карантинных мер. «Они свободно путешествуют со своими паспортами, посещают музеи и археологические раскопки, — цитирует Hürriyet Daily News слова министра. — В Турции быть туристом выгодно».