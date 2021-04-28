В Днепре продлили жесткий карантин до 30 июня
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Власти Днепра приняли решение ввести в городе строгие карантинные ограничения с 25 марта. 12 апреля их продлили до конца месяца.
Согласно решению городской комиссии, остаются такие ограничения:
льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10.00 до 15.00. При этом в часы пик увеличат количество пассажирского транспорта (до 11 мая включительно);
прием посетителей в заведениях торговли, общепитах и бытового обслуживания разрешен только при условии одновременного нахождения не более чем одного посетителя на 10 м2 общей площади помещения. Посетители и обслуживающий персонал должны быть в масках (до 11 мая включительно);
запрещено проведение спортивных матчей со зрителями;
ученики 5–11 классов переводятся на дистанционное обучение.
Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 12 апреля в Днепре зарегистрировано 52 897 случаев COVID-19, выздоровело 46 927 человек.
С начала пандемии в Украине зафиксировано более 2,04 млн случаев коронавируса (за минувшие сутки – 9590), умер 43 391 человек, выздоровело уже более 1,6 млн пациентов. За последние 24 часа выздоровело 20 062 человека, это максимальный показатель в Украине с начала пандемии.
Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
По сообщению Telegram-канала Министерства здравоохранения Украины “Коронавірус_Інфо”, на 28 апреля Днепропетровская область находится в “оранжевой” зоне адаптивного карантина.
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