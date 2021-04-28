Витренко об увольнении Коболева: Решение принято вместе с рассмотрением результатов 2020 года. С этой точки зрения оно является понятным

“Государство должно быть активным владельцем, соответственно Кабинет Министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение было принято в пакете с рассмотрением результатов 2020 года… И с этой точки зрения оно является понятным”, – сказал он.

По словам Витренко, он “ограничен в комментировании” этого кадрового решения с этической точки зрения, так как был назначен новым главой правления НАК, но “понимает его причины”.

Витренко отметил, что если в 2019 году консолидированная прибыль “Нафтогаза” была больше 63 млрд грн, то по итогам 2020 года консолидированный убыток превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

Он заявил, что в конце 2020 года “Нафтогаз” сам подал финансовый план на 2020 год, которым предусматривалась неконсолидированная прибыль 11,5 млрд грн, тогда как в результате неконсолидированный убыток составил 18 млрд грн.

“Когда ты подаешь финплан и обещаешь что-то, а потом вместо запланированных 11 млрд грн прибыли ты получаешь 19 млрд грн убытка, то это приводит к тому, что твой владелец реагирует. Тем более, что прибыль “Нафтогаза” – это дивиденды, которые получает государство, и бюджет на них рассчитывал, а теперь не получит”, –сказал он.

Витренко добавил, что добавил, что в прошлом году “Нафтогаз” впервые за много лет получил из госбюджета компенсацию более 32 млрд грн за режим спецобязательств (ПСО). По его словам, подобные компании в соседних странах – Польше и Румынии – были прибыльны в прошлом году.

“Правильно сравнивать именно с этими компаниями, а не с чисто коммерческими западными, так как “Нафтогаз” бесплатно пользуется основными средствами, которые получает от государства. Он не платил за подавляющее большинство своих лицензий на добычу, не покупал основные средства – хранилища ему дали, скважины оборудованы, наземная инфраструктура – все это в подавляющем числе случаев было создано еще предшественниками “Нафтогаза” как отдельной компании, просто было внесены все в уставный фонд”, – заявил новый глава НАК.

Витренко также назвал “неудовлетворительными” результаты операционной деятельности: “Укргаздобыча” уменьшила в этом году отпуск товарного газа и добычу валового газа, жидких углеводородов, тогда как частные компании нарастили добычу.

“Можно продолжать перечень показателей “Нафтогаза”, которые свидетельствуют, что результаты неудовлетворительные. Понятно, что есть определенные негативные внешние факторы, которые влияли на работу компании, но при этом они не могут объяснить все проблемы “Нафтогаза”. Для того и должен быть эффективный менеджмент, который бы эффективно реагировал на внешние проблемы и находил решения, а не просто кого-то обвинял”, – считает Витренко.

Также новый глава НАК считает, что решение Кабмина соответствует законодательству, так как общее собрание, по его словам, “высший орган компании, который может принимать любые решения”.

“Кабинет министров имел все юридические основания, права и возможности, чтобы принимать решения и, соответственно, уволить главу правления”, – сказал он.

По словам Витренко, акционер делегировал наблюдательному совету ряд полномочий, но сегодняшним решением Кабинета министров были прекращены полномочия наблюдательного совета.

“И в ситуации, когда наблюдательного совета нет, Кабинет Министров имеет все юридические основания, возможности и права принимать делегированные ему решения”, – заявил он.

Витренко отметил, что не участвовал в этом голосовании, в презентации и обсуждении этого вопроса на заседании Кабмина.

Контекст:Об увольнении Андрея Коболева с должности главы “Нафтогазу” 28 апреля сообщал ряд СМИ и политиков. Также публиковалась информация о назначении на его должность Витренко. Коболев заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений.

Позже Кабмин подтвердил, что по результатам по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В правительстве отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Коболева уволили с должности главы правления, на его место назначен Витренко, срок его полнмоочий – один год.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.

Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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